Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.

Ньюкасл та Манчестер Сіті своїм матчем на полі Сент-Джеймс Парк продовжать розіграш третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти Брайтона (0:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Хосеп Гвардіола, після розгрому Борнмута (4:0), залучив до стартового складу Стоунза в центр захисту, тоді як Бернарду Сілва зіграє ліворуч в атаці.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн — Віллок, Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен.

Запасні: Дубравка, Ласеллс, Крафт, Рітчі, Фрейзер, Мьорфі, Андерсон, Лонгстафф, Вуд.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке, Канселу — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Фоден, Голанд, Б. Сілва.

Запасні: Ортега, Льюїс, Діаш, Мбете, Філліпс, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.



Гра Ньюкасл — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.