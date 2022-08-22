Англія

Football.ua представляє анонс матчу третього туру розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. В останньому матчі третього туру національної першості в очному протистоянні на полі стадіону Олд Траффорд зійдуться два непримиренних суперники — Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛІВЕРПУЛЬ

ПОНЕДІЛОК, 22 СЕРПНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Жахливий початок сезону у виконанні англійського Манчестер Юнайтед уже встиг стати фабрикою з виробництва різноманітних мемів щодо майбутнього команди в найнижчих дивізіонах країни, тож сміливо можна вважати, що новий головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг наразі проходить бойове хрещення в найбільш важких умовах із можливих. Команда наразі відмовляється грати в більш-менш пристойний футбол, тому навіть таким суперникам, як Брайтон та Брентфорд, при всій повазі до цих колективів, не забракло сил розібрати Юнайтед до рівня найменших запчастин — 1:2 та 0:4 відповідно.

Нідерландського фахівця з момент розгрому від "бджіл" уже встигли тричі звільнити та призначити назад на власну посаду, хоча навряд чи будь-який інший сценарій був би можливим на початку його роботи в Манчестері, у той час як команда явно переживає кризовий стан у всіх можливих складових своєї будови. Змінити сценарій розвитку подій можуть останні дні поточного трансферного вікна. Зокрема, якщо Юнайтед таки зуміє залучити до свого складу улюбленця тен Гага часів роботи в амстердамському Аяксі нападника Антоні, проте виключно на плечах юного бразильця команду навряд чи вдасться витягнути з прірви — потрібне підсилення в центрі поля, а тут у Манчестера, окрім Рабьо, варіантів для придбання бракує.

Ліверпуль у той самий час є набагато більш привабливим місцем роботи для потенційних новачків, на відміну від Юнайтед, тож запросити за великі гроші нападника Дарвіна Нуньєса "червоним" ніщо не завадило. Ось тільки коштовний уругваєць у грі проти Крістал Пелес не впорався з власними нервами, тож прийдешній матч муситиме пропустити через дискваліфікацію. Важко сказати, наскільки це поганий знак для команди Юргена Клоппа, оскільки в неї ще залишається Роберто Фірміно як кандидат на вістря атаки, проте за відсутності Діогу Жоти та після відходу до мюнхенської Баварії Садіо Мане в Ліверпулі помітна певна криза в ігрових кадрах.

Власне, німецький керманич команди з Мерсісайду одразу сказав фанатам, що його клуб почне більш-менш пристойно грати десь перед початком єврокубкової кампанії, бо банально не вистачало часу на повноцінну підготовку в міжсезоння. Напевно, саме тому вболівальники Ліверпуля не схопились за серце, коли на старті нового року їхній улюблений клуб двічі зіграв унічию проти команд із Лондона — Фулгема (2:2) та Крістал Пелес (1:1). Утім, утретє втрачати очки "червоні" не схочуть, то ж Юнайтед потрібно готуватись і до гіршого зокрема.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,48.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Вільямс, Каземіро, Ліндельоф, Пельїстрі — Джонс, Жота, Конате, Матіп, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен, Ремзі, Тьяго.

Під питанням: Мартіаль — Келлехер.

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