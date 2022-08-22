Англія

Австрійський форвард Саша Калайджич може змінити клуб вже у це трансферне вікно, перебравшись до Англії.

Вулвергемптон хоче посилити лінію атаки вже у це трансферне вікно.

Як повідомляє Sky Sports, нападник Штутгарта Саша Калайджич зацікавив "вовків". Переговори між клубами перебувають у просунутій стадії. Однак поки що їм не вдалося зійтися на сумі трансферу.

Штутгарт хоче за лідера атаки 25 мільйонів євро, а представники АПЛ готові заплатити приблизно 17,7 мільйона євро.

Цього сезону Калайджич відзначився трьома результативними передачами у трьох матчах.