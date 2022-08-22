Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль на полі Олд Траффорд проведуть центральний матч третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, після розгрому від Брентфорда (0:4), вирішив використати з перших хвилин Варана в парі з Мартінесом у центрі захисту, тоді як ліворуч від них зіграє Маласія. Мактоміней складу зв'язку з Еріксеном в опорній зоні, а Еланга та Санчо розташуються обабіч Фернандеша в лінії атакувальних півзахисників, тоді як напад очолить Рашфорд.

Юрген Клопп, на тлі нічиєї проти Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Гомеса в центр захисту, а в центр поля замість Фабіньо повернувся Гендерсон. Фірміно зіграє на вістрі атаки замість дискваліфікованого Нуньєса.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Еріксен, Мактоміней — Еланга, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Гітон, Магвайр, Шоу, Ван-Біссака, Фред, ван де Бек, Гарначо, Роналду, Мартіаль.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Гендерсон, Елліотт — Салах, Фірміно, Діас.