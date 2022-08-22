Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 серпня 2022, 21:11
Манчестер Юнайтед та Ліверпуль на полі Олд Траффорд проведуть центральний матч третього туру англійської Прем'єр-ліги.
Ерік тен Гаг, після розгрому від Брентфорда (0:4), вирішив використати з перших хвилин Варана в парі з Мартінесом у центрі захисту, тоді як ліворуч від них зіграє Маласія. Мактоміней складу зв'язку з Еріксеном в опорній зоні, а Еланга та Санчо розташуються обабіч Фернандеша в лінії атакувальних півзахисників, тоді як напад очолить Рашфорд.
Юрген Клопп, на тлі нічиєї проти Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Гомеса в центр захисту, а в центр поля замість Фабіньо повернувся Гендерсон. Фірміно зіграє на вістрі атаки замість дискваліфікованого Нуньєса.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Еріксен, Мактоміней — Еланга, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.
Запасні: Гітон, Магвайр, Шоу, Ван-Біссака, Фред, ван де Бек, Гарначо, Роналду, Мартіаль.
Запасні: Адріан, Девіс, Цимікас, Байцетич, ван ден Берг, Фабіньо, Філліпс, Карвальо, Кларк.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Гендерсон, Елліотт — Салах, Фірміно, Діас.
Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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