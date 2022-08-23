Англія

Проте Порту так просто не відпустить футболіста на Стемфорд Брідж.

Портал Record повідомляє про те, що Челсі зацікавився півзахисником Порту Пепе Габріелом Акіно Косою, більше відомим як Пепе.

Лондонці хочуть посилити лінію атаки, але португальский клуб вибрав чітку позицію — 70 млн євро і ні центом менше.

Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 18 млн євро.

Минулого сезону Пепе провів 42 поєдинки у складі "драконів", в яких забив 6 м'ячів та виконав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що "сині" також просунулися у переговорах з П'єр-Емеріком Обамеянгом.