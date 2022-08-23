Проте Порту так просто не відпустить футболіста на Стемфорд Брідж.
Пепе Акіно
23 серпня 2022, 09:22
Портал Record повідомляє про те, що Челсі зацікавився півзахисником Порту Пепе Габріелом Акіно Косою, більше відомим як Пепе.
Лондонці хочуть посилити лінію атаки, але португальский клуб вибрав чітку позицію — 70 млн євро і ні центом менше.
Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 18 млн євро.
Минулого сезону Пепе провів 42 поєдинки у складі "драконів", в яких забив 6 м'ячів та виконав стільки ж асистів.
Нагадаємо, що "сині" також просунулися у переговорах з П'єр-Емеріком Обамеянгом.