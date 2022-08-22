Клуби просунулися у переговорах.
П'єр-Емерік Обамеянг
22 серпня 2022, 17:21
Челсі за крок від підписання габонського нападника Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга.
Як повідомляє Relevo, угоду можуть закрити найближчими годинами. Каталонці отримають за габонця 27 мільйонів фунтів стерлінгів – 22 мільйони одразу та 5 мільйонів бонусами. Раніше повідомлялося, що Челсі готовий заплатити за форварда лише 15 мільйонів.
Нагадаємо, габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.
Нагадаємо, каталонці хочуть розірвати контракт із Брайтвейтом.