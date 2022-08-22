Англія

Клуби просунулися у переговорах.

Челсі за крок від підписання габонського нападника Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга.

Як повідомляє Relevo, угоду можуть закрити найближчими годинами. Каталонці отримають за габонця 27 мільйонів фунтів стерлінгів – 22 мільйони одразу та 5 мільйонів бонусами. Раніше повідомлялося, що Челсі готовий заплатити за форварда лише 15 мільйонів.

Нагадаємо, габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.

Нагадаємо, каталонці хочуть розірвати контракт із Брайтвейтом.