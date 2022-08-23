Клуб бажає підсилити лінію нападу.
Рафаель Леау, Getty Images
23 серпня 2022, 10:55
Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель бачить позицію нападника проблемною в клубі.
Після того, як Челсі поступився вдома Лідсу із рахунком 0:3, боси клубу розпочали перемовини з Міланом по Рафаелю Леау.
"Пенсіонери" сподіваються до закриття трансферного вікна закрити цю угоду. Про це пише Football.London.
Якщо Мілан висловить своє небажання відпускати одного з найкращих своїх гравців, Челсі готовий включити в угоду одного футболіста.
Леау, незважаючи на участь Мілана у груповому етапі Ліги чемпіонів, мріє продовжити виступи в АПЛ.