Англія

Клуб бажає підсилити лінію нападу.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель бачить позицію нападника проблемною в клубі.

Після того, як Челсі поступився вдома Лідсу із рахунком 0:3, боси клубу розпочали перемовини з Міланом по Рафаелю Леау.

"Пенсіонери" сподіваються до закриття трансферного вікна закрити цю угоду. Про це пише Football.London.

Якщо Мілан висловить своє небажання відпускати одного з найкращих своїх гравців, Челсі готовий включити в угоду одного футболіста.

Леау, незважаючи на участь Мілана у груповому етапі Ліги чемпіонів, мріє продовжити виступи в АПЛ.