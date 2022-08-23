Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Третій тур нового розіграшу англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, тому саме час підбити його підсумки.

Так, Арсенал став одноосібним лідером таблиці завдяки розгрому Борнмута та нічиєї Манчестер Сіті з Ньюкаслом. Челсі зазнав розгромної поразки від Ньюкасла, тоді як Манчестер Юнайтед несподівано для багатьох здобув перемогу над Ліверпулем.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в третьому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Арсенал одноосібно очолив таблицю АПЛ

У минулому турі Арсенал, який стартував у сезоні з двох перемог, вирушив у гості до одного з новачків та аутсайдерів турніру — Борнмуту. Незважаючи на статус господарів у "вишень", ще перед стартовим свистком складалося враження, що це Борнмут приїхав у гості до Арсеналу, а не навпаки. Виїзна підтримка від фанатів "канонірів" була справді вражаючою, що рідко побачиш навіть на Емірейтс. Команда з Північного Лондона відразу ж поспішила віддячити своїм уболівальникам домінуючою грою.

З перших хвилин Мікель Артета, можна сказати, обдурив свого колегу Скотта Паркера. Арсенал останнім часом звик робити акцент в атаці на лівий фланг, особливо після підписання Олександра Зінченко, проте проти Борнмута другий м'яч команда забила після прострілу Бена Вайта фактично від правого кутового прапорця суперника (якщо дивитися з боку "канонірів").

Перший же м'яч, автором якого також став капітан команди Мартін Едегор, лондонський клуб забив завдяки дриблінгу та індивідуальній майстерності Габріела Жезуса. І все це сталося вже на 11-й хвилині. Вже якийсь матч поспіль бразилець доводить, що може стати найуспішнішим підписанням Арсеналу за останні кілька років, тоді як Едегор відповів на критику на свою адресу за два минулих матчі.

Після двох швидких голів цей поєдинок, можна сказати, було завершено. "Каноніри" контролювали хід гри, берегли фізичні кондиції, а неймовірний гол Саліба у другому таймі поставив крапку в цій зустрічі. Таким чином, Арсенал вперше з сезону-2004/05 стартував із трьох перемог в АПЛ і, з урахуванням втрати очок Манчестер Сіті в цьому турі, колектив Артети одноосібно очолив таблицю та залишився єдиною командою, яка поки що йде без осічок. Поки що, якщо дивитися на загальну картину, Арсенал своїми виступами залишає після себе тільки приємні враження. Але, при цьому, очікуємо на поєдинки Арсеналу проти прямих конкурентів за найвищі місця.

Борнмут — Арсенал 0:3

Голи: Едегор, 5, 11, Саліба, 54



Борнмут: Траверс — Мефам, Сенесі (Ентоні, 46), Келлі — Сміт, Лерма, Біллінг (Крісті, 65), Земура — Таверньє, Пірсон (Кук, 46) — Мур.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 74), Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака (Локонга, 88) — Сака (Тірні, 88), Едегор (Сміт-Роу, 74), Мартінеллі (Нкетіа, 74) — Габріел Жезус.



Попередження: Земура, Таверньє — Габріел Жезус

Тактичний розгром Челсі у матчі з Лідсом

Незважаючи на вилучення у минулому матчі з Тоттенгемом, головний тренер Челсі Томас Тухель отримав дозвіл бути присутнім біля ланки поля в поєдинку проти Лідс Юнайтед. Але, вже знаючи підсумковий результат цієї зустрічі, присутність німецького фахівця не допомогла його команді.

План Лідса на матчі з лондонським клубом полягав у використанні високого пресингу, фізики та швидкості ухвалення рішень. Та сама неготовність Челсі на всі 100% до старту сезону, про яку говорив Тухель ще під час тренувального збору в США, далася взнаки та проявилася повним чином минулого матчу. А ось Лідс, на відміну від суперника, до старту нової кампанії АПЛ виявився готовим у фізичному плані.

Перебуваючи в оборонній фазі, Лідс перекривав фавориту вільні зони, успішно пресингував, швидше приймав рішення та використовував помилки суперника. "Павичі" зіграли краще саме як команда, що стало результатом розгромної поразки Челсі з рахунком 0:3. До речі, Родріго Морено забиває вже у третьому матчі поспіль, Джек Гаррісон бере на себе статус лідера Лідса, а молодий талановитий плеймейкер Бренден Ааронсон демонструє вже зараз, за ​​що за нього заплатили 33 мільйони євро.

Як я казав ще перед стартом сезону, Лідс не варто записувати у претенденти на виліт, незважаючи на продаж цього літа двох своїх лідерів. Команда Джессі Марша зможе приємно здивувати, що було зроблено проти Челсі. Багато хто лає воротаря "синіх" Едуара Менді за помилку в моменті з голом Ааронсона, але тут колективно погано зіграв весь Челсі, який виявився безсилим перед таким якісним високим пресингом та фізичною готовністю Лідса.

Лідс Юнайтед — Челсі 3:0

Голи: Ааронсон, 33, Родріго, 37, Гаррісон, 69

Лідс Юнайтед: Мельє – Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока (Форшоу 60), Адамс – Джеймс (Сіністерра 70), Ааронсон (Кліх 83), Гаррісон (Грінвуд 83) – Родріго (Гелхардт 83)

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Кулібалі – Лофтус-Чік, Жоржіньо (Зієш 64), Маунт (Чілвелл 78), Галлахер (Пулішич 64), Кукурелья – Гавертц, Стерлінг (Аспїлікуета 87)

Попередження: Кулібалі, Стерлінг.

На 84-й хвилині Каліду Кулібалі (Челсі) отримав червону.

Гольова феєрія в "грошовому" дербі Англії

Не лише розгромна поразка Челсі від Лідса у минулому турі наочно довела, що в англійській Прем'єр-лізі не існує легких матчів та прохідних суперників. Ньюкасл, звичайно, має єврокубкові амбіції після приходу найбагатших інвесторів із Саудівської Аравії, але всім очевидно, що наразі Манчестер Сіті є командою іншого рівня, і напередодні протистояння саме цей клуб мав статус фаворита. Але фінальний свисток зафіксував підсумкову нічию 3:3.

Чи можна сказати, що чинний чемпіон Англії провів поганий поєдинок? Звичайно, ні. Так, зараз команда Хосепа Гвардіоли переживає певний етап перебудови через кадрові зміни в трансферне вікно, але стилістично це все той же Сіті, який комбінує, контролює м'яч і змушує суперника оборонятися.

Головним опущенням тренерського штабу "містян" став найкращий дріблер минулого сезону Аллан Сен-Максимен. Занадто самовпевнено було надавати так багато свободи швидконогому французькому вінгеру, навіть з боку такої висококласної команди, як Манчестер Сіті. Це і стало причиною перших двох пропущених м'ячів, хоча у випадку персональної опіки Сан-Максимена цього можна було уникнути.

Третій гол Ньюкасла — це чиста майстерність виконання штрафного удару від Кірана Тріпп'єра, тому Сіті звинувачувати тут немає в чому. З урахуванням усіх небагатьох допущених помилок, манчестерці забивали типові для себе командні голи, завдяки чому зуміли відігратися. Окремої уваги заслуговує третій гол Ман Сіті, а точніше результативна передача Кевіна де Брюйне, яка передувала йому. Справді майстер-клас у виконанні бельгійця, але те саме упущення із Сен-Максименом у підсумку коштувало Манчестер Сіті не лише двох пропущених голів, а й двох втрачених очок.

Ньюкасл — Манчестер Сіті 3:3

Голи: Альмірон, 29, Вілсон, 39, Тріпп’єр, 54 — Гюндоган, 5, Голанд, 60, Б. Сілва, 64



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) — Віллок (Лонгстафф, 69), Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 82), Вілсон (Вуд, 69), Сен-Максімен.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке (Діаш, 21), Канселу — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Фоден, Голанд, Б. Сілва.



Попередження: Гімараеш, Тріпп’єр, Жоелінтон — Стоунз.

"Вони, б****, можуть добре грати". Перша перемога тен Гага в АПЛ — проти Ліверпуля

Найбільший інтерес до третього туру АПЛ, звичайно, викликав принциповий поєдинок між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем, які невдало стартували у новому сезоні на тлі своїх великих амбіцій та турнірних завдань.

На тлі "червоних дияволів", які повністю провалили перші два матчі з Брайтоном і Брентфордом в ігровому плані, Ліверпуль виглядав приорітетніше, незважаючи на дві свої нічиї з Крістал Пелес та Фулгемом. Так, підопічні Юргена Клоппа мають серйозні кадрові проблеми, але при цьому не відступають від своєї футбольної філософії. Проте проти Манчестер Юнайтед цього виявилося недостатньо, як і загального класу виконавців.

Очевидно, що після 0:4 з Брентфордом "червоні дияволи" одержали прочухана не лише від ЗМІ, а й від головного тренера Еріка тен Гага. Головний тренер манкуніанців не побоявся залишити на лавці свого капітана Гаррі Магуайра та головну зірку Кріштіану Роналду — це показовий момент, щоб заявити всім у клубі, хто тут все-таки головний. У результаті ми побачили від МЮ не тільки іншу гру, але найголовніше — бажання і характер. Так, не обходилося без індивідуальних та позиційних помилок, виступ "червоних дияволів" не був ідеальним, але проти такого знекровленого Ліверпуля цього виявилося достатньо. Складно уявити, що б було, якщо б ще й Фернандеш забив п'ятою у другому таймі.

"Вони, б****, можуть добре грати", — саме так прокоментував тен Гаг перемогу своєї команди, яка стала першою для нього в АПЛ у якості головного тренера. Але не варто вболівальникам манкуніанців надто довго затримуватись у стані ейфорії від такої важливої перемоги над суперником такого рівня. Ці слова нідерландця були спрямовані на те, щоб дати команді емоційний імпульс, але насправді у Юнайтед ще дуже багато робити над структурою гри. Знову ж таки зазначимо, що перемога була над Ліверпулем, який мав серйозні кадрові проблеми і грав без лави для запасних. Далеко не факт, що такого виступу вистачило б для МЮ проти більш підготовленої команди із "великої шістки". Хоча, задля справедливості, Ліверпуль міг залишити поле з розгромною поразкою, якби Маркус Рашфорд реалізував другий свій момент, як і Еланга в першому таймі реалізував свій після самовідданого пасу Фернандеша.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 2:1

Голи: Санчо, 16, Рашфорд, 53 — Салах, 81



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот (Ван-Біссака, 86), Варан, Мартінес, Маласія — Еріксен (ван де Бек, 86), Мактоміней — Еланга, Фернандеш, Санчо (Фред, 71) — Рашфорд (Роналду, 86).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 85) — Мілнер, Гендерсон (Фабіньо, 58), Елліотт (Карвалью, 73) — Салах, Нуньєс, Діас.



Попередження: Варан, Далот, Фернандеш — Александер-Арнольд

Гол Кейна приніс перемогу Тоттенгему над Вулвергемптоном. "Вовки" мають репутацію команди, яка вміє "сушити" матчі. Але проти "шпор", незважаючи на один вирішальний пропущений гол у другому таймі, Вулвергемптон створив більше моментів біля воріт суперника, та й у володінні м'ячем в цілому спостерігався паритет. Проблема команда Бруну Лаже — у реалізації, тоді як Тоттенгем має цілу низку гравців, які можуть вирішити результат поєдинку у будь-який момент. На цей раз таким гравцем став Гаррі Кейн.

Тоттенгем — Вулвергемптон 1:0

Гол: Кейн, 64

Евертон урятувався від поразки Ноттінгему. Забавно, що на останніх хвилинах цього матчу вболівальники "лісників" почали співати, що Френка Лемпарда буде звільнено наступного дня. Забавно тому, що за мить після цього голкіпер Евертона Джейдон Пікфорд асистував Демараю Грею і врятував для своєї команди нічию. Загальне плачевне становище всередині команди Лемпарда це не змінює, але якийсь результат уже кращий, ніж ніякого.

Евертон — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Грей, 88 — Джонсон, 81

Вієйра розбив Джеррарда. Крістал Пелес повністю контролював хід протистояння з Астон Віллою і завдав підопічним Стівена Джеррарда заслуженої поразки.

Крістал Пелес - Астон Вілла 3:1

Голи: Заха, 7, 58, Матета, 71 — Воткінс, 5

Фулгем "перестріляв" кривдника МЮ. У результативному матчі проти Брентфорда непросту перемогу здобув Фулгем, який забив свїй третій переможний м'яч на 90-й хвилині. Героєм вирішального епізоду став Мітрович.

Фулгем — Брентфорд 3:2

Голи: Рід, 1, Пальїнья, 20, Мітрович, 90 — Норгорд, 44, Тоуні, 71

Перша перемога Саутгемптона в сезоні. Лестер продовжує лихоманити — цього разу "святі" здобули перемогу з мінімальною перевагою у рахунку завдяки дублю Че Адамса.

Лестер — Саутгемптон 1:2

Голи: Меддісон, 54 — Че Адамс, 68, 84

Брайтон розібрався з Вест Гемом. У битві футбольних стилів між комбінацинними "чайками" та більш прямолінійними "молотобійцями" перемогу здобули перші. Гравці Брайтона реалізували два свої моменти та здобули победу зі рахунком 2:0. Саме реалізації не вистачило Вест Гему.

Вест Гем — Брайтон 0:2

Голи: Мак Аллістер, 22 (пен.), Троссар,66

Ну а я такий беру та відправляю Ліверпуль на 16-те місце. Так-так, прямо не встаючи з лави для запасних:

Коротко про гру Лісандро Мартінеса проти Ліверпуля:

Ліверпуль на старті цього сезону АПЛ:

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау випускає сам себе проти Манчестер Сіті:

Найращі моменти матчу Лідса проти Челсі:

Я їхній капітан (с) Гаррі Магуайр