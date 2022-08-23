Англія

21-річний футболіст має намір продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.

Ентоні Гордон має намір перейти до Челсі, повідомляє The Athletic.

Про своє бажання змінити команду 21-річний гравець повідомив керівництво "ірисок" та головного тренера Френка Лемпарда.

Півзахисник хоче грати у Лізі чемпіонів, вважаючи, що це збільшить його шанси поїхати на ЧС-2022 у складі збірної Англії.

Евертон дав зрозуміти Челсі, що відпустить Гордон лише за 60 мільйонів фунтів із урахуванням бонусів.

У 35 матчах минулого сезону АПЛ Гордон забив 4 голи і зробив 2 асисти.