21-річний футболіст має намір продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.
ЕНТОНІ ГОРДОН, GETTY IMAGES
23 серпня 2022, 14:29
Ентоні Гордон має намір перейти до Челсі, повідомляє The Athletic.
Про своє бажання змінити команду 21-річний гравець повідомив керівництво "ірисок" та головного тренера Френка Лемпарда.
Півзахисник хоче грати у Лізі чемпіонів, вважаючи, що це збільшить його шанси поїхати на ЧС-2022 у складі збірної Англії.
Евертон дав зрозуміти Челсі, що відпустить Гордон лише за 60 мільйонів фунтів із урахуванням бонусів.
У 35 матчах минулого сезону АПЛ Гордон забив 4 голи і зробив 2 асисти.