Англія

Бразильський півзахисник розповів про свої амбіції.

Каземіро завершив перехід до складу Манчестер Юнайтед та дав інтерв'ю офіційному сайту "червоних дияволів".

"Зміни – це новий виклик для мене. Я говорив із дружиною три дні тому, і вона сказала мені, що я схожий на 18-річного – настільки я збуджений участю в новому проекті. Я вже передчуваю виступ у АПЛ.

Я хочу виграти АПЛ. Зараз у мене один із найкращих періодів кар'єри. Я почуваюся чудово, у чудовій формі. Є відчуття, що зараз був ідеальний момент ухвалити таке рішення", — сказав Каземіро.

Каземіро захищав кольори Реала з 2013 року. У складі вершкових він зіграв 336 матчів у всіх турнірах, забив 31 гол та віддав 29 результативних передач.