Англія

Шведський форвард незабаром може опинитися на Туманному Альбіоні.

Портал El Diario Vasko повідомляє, що Александер Ісак перейде у Ньюкасл.

Повідомляється, що "сороки" заплатять за гравця національної збірної Швеції 70 млн євро, що автоматично зробить його найдорожчим продажем в історії Реалу Сосьєдад.

Окрім того, "чурі урдін" зможуть розраховувати також на 5 млн євро бонусів, а також 10% від майбутнього трансферу футболіста до іншого клуба.

Баскський колектив погодився на пропозицію представника АПЛ, тож обидві сторони мають незабаром домовотися про перехід.

Позаминулий сезон став справжнім проривом для екс-нападника дортмундської Боруссії — 19 балів за гол+пас у Прімері, ще 6+2 швед оформив минулої кампанії.