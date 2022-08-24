Англія

Ейнслі Мейтленд-Найлз може залишитися в АПЛ.

Атакуючий півзахисний Арсеналу Ейнслі Мейтленд-Найлз, який може виступити як крайній захисник, зацікавив клуб АПЛ.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, мова йдеться про Саутгемптон.

"Святі" хочуть орендувати 24-річного універсального англійця на сезон із можливістю повноцінного викупу.

Минулого сезону ЕМН виступав на правах оренди за Рому. На його рахунку 23 матчі на клубному рівні та один асист.