Англія

Ерік тен Гаг хоче бачити у своїй команді свого колишнього підопічного.

Вінгер амстердамського Аякса Антоні продовжує бути однією з головних цілей Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед на даному етапі не робив офіційних пропозицій амстердамцям щодо 22-річного бразильця.

Тим не менш, найближчим часом "червоні дияволи" зроблять пропозицію щодо Антоні, який є пріоритетом для головного тренера команди Еріка тен Гага.

Минулого сезону Антоні провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 асистів.

З'являлася інформація, що бразильський вінгер бойкотує тренування Аякса, щоб прискорити процес трансферу в МЮ.