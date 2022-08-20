Англія

Бразилець вимагає трансферу до МЮ.

Бразильський вінгер Аякса Антоні вже не вперше не з'явився на тренуванні команди, повідомляє Фабріціо Романо.

Причина цього де-маршу проста — 22-річний футболіст хоче, аби його нинішній клуб домовився про трансфер із Манчестер Юнайтед.

Також журналіст пише, що Ентоні, скоріш за все, не буде грати проти роттердамської Спарти. Матч відбудеться у неділю, 21 серпня, о 15:30 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що МЮ зробить чергову спробу придбати Антоні до завершення трансферного вікна.

У минулому сезон латиноамериканець провів 33 матчі у складі амстердамців, у яких забив 12 голів і віддав 10 асистів.