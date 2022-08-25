Стали відомі результати жеребкування кубкового турніру.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
25 серпня 2022, 08:01
Напередодні відбулась традиційна процедура жеребкування третього раунду Кубка англійської ліги, у рамках якого до решти команд долучаються провідні колективи з Прем’єр-ліги накшталт лондонського Арсеналу, Ліверпуля, обох Манчестерів, Челсі та Тоттенгема.
Зрештою, сліпий жереб зумів створити наступні пари команд:
Арсенал — Брайтон
Бернлі — Кроулі
Борнмут — Евертон
Брентфорд — Гіллінгем
Брістоль Сіті — Лінкольн
Вест Гем — Блекберн
Вулвергемптон — Лідс
Лестер — Ньюпорт
Ліверпуль — Дербі
Манчестер Юнайтед — Астон Вілла
Манчестер Сіті — Челсі
Мілтон Кінз Донз — Моркем
Ноттінгем Форест — Тоттенгем
Ньюкасл — Крістал Пелес
Саутгемптон — Шеффілд Венсдей
Стівенедж — Чарльтон
Усі матчі заплановано на 7 листопада, 21:45 за київським часом.