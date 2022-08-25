Англія

Бельгієць знову виявився непотрібним Челсі.

Бельгійський нападник Міши Батшуаї долучився до складу лондонського Челсі ще влітку 2016 року на тлі вдалих виступів у складі французького Марселя.

Багато часу минуло з того моменту, проте назвати 28-річного виконавця провідним гравцем "синіх" не наважиться ніхто через постійні оренди, у тому числі — до дортмундської Боруссії, іспанської Валенсії, Крістал Пелес та турецького Бешикташа.

Саме зі складу "орлів" у поточній трансферній кампанії бельгієць повернувся до розташування Челсі, однак там на нього очікував головний тренер команди Томас Тухель із невтішною звісткою.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, німецький спеціаліст заявив Батшуаї, що не розраховуватиме на нього в цьому сезоні, тож бельгієць може шукати собі новий клуб для продовження кар’єри.

Бодай один варіант у нього вже точно наявний — італійська Салернітана може стати першою командою з Серії A за часи виступів гравця на професійному рівні.

Батшуаї повернувся до Челсі з 14 голами та п’ятьма гольовими передачами за 42 матчі в складі Бешикташа.

Нагадаємо, що раніше Міши розповів, як його ввів у оману колишній головний тренер Челсі Антоніо Конте.