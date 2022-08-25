33-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, Getty Images
25 серпня 2022, 15:34
Челсі практично домовився з Барселоною про перехід П'єр-Емеріка Обамеянга, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За його інформацією, це буде угода за готівку. За чутками, каталонський клуб виручить за габонського нападаючого близько 20-22 мільйонів євро та бонуси.
Що стосується Обамеянга, то він зароблятиме у Челсі більше, ніж у Барселоні. Відхід 33-річного футболіста має дозволити Барселону зареєструвати Жюля Кунде.
Нагадаємо, що раніше Обамеянг виступав за принципового суперника Челсі в особі лондонського Арсеналу.