Англія

33-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Челсі практично домовився з Барселоною про перехід П'єр-Емеріка Обамеянга, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, це буде угода за готівку. За чутками, каталонський клуб виручить за габонського нападаючого близько 20-22 мільйонів євро та бонуси.

Що стосується Обамеянга, то він зароблятиме у Челсі більше, ніж у Барселоні. Відхід 33-річного футболіста має дозволити Барселону зареєструвати Жюля Кунде.

Нагадаємо, що раніше Обамеянг виступав за принципового суперника Челсі в особі лондонського Арсеналу.