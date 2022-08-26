Англія

Сторони близькі до того, щоб завершити перехід бразильського плеймекера.

Атакуючий півзахисник Ліона Лукас Пакета у літнє трансферне вікно може перейти до клубу з англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Вест Гем досяг усної домовленості з французьким клубом щодо підписання 24-річного бразильця.

Тепер залишилося закріпити цю усну домовленість підписом офіційних документів для завершення трансферу.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем запропонував за Пакету 42 мільйони євро та ще 15 мільйонів у вигляді бонусів.

Минулого сезону бразильський плеймейкер провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач. Контракт Лукаса Пакети із Ліоном розрахований до літа 2025 року.