Англія

Хван Уї Джо наступний сезон проведе в оренді в чемпіонаті Греції.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого Хвана Уї Джо, права на якого раніше належали французькому Бордо.

Контракт 29-річного гравця збірної Південної Кореї із "лісниками" розрахований до літа 2025 року. Сума трансферу оцінюється в 5 мільйонів євро

Наступний сезон Хван Уї Джо проведе на правах оренди у грецькому Олімпіакосі.

Минулої кампанії форвард провів 33 матчі, забив 11 голів і віддав 2 асисти.