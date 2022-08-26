Хван Уї Джо наступний сезон проведе в оренді в чемпіонаті Греції.
Хван Уї Джо, Ноттінгем Форест
26 серпня 2022, 17:26
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого Хвана Уї Джо, права на якого раніше належали французькому Бордо.
Контракт 29-річного гравця збірної Південної Кореї із "лісниками" розрахований до літа 2025 року. Сума трансферу оцінюється в 5 мільйонів євро
Наступний сезон Хван Уї Джо проведе на правах оренди у грецькому Олімпіакосі.
Минулої кампанії форвард провів 33 матчі, забив 11 голів і віддав 2 асисти.