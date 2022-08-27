Англія

Віталій Миколенко та партнери отримали нового футболіста на вістря атаки.

Англійський Евертон неналежним чином розпочав виступи в новому розіграші англійської Прем’єр-ліги, що частково пов’язують, зокрема, із тим, що "іриски" не змогли знайти гідного гравця на зміну бразильському нападнику Рішарлісону, який улітку цього року вирішив перейти до складу лондонського Тоттенгема.

Проте вже під завершення трансферного вікна команда Франка Лампарда відчутно пожвавила інтерес до французького форварда Ніла Мопе, який до цього впродовж трьох років очолював напад Брайтона.

Сталось це саме в той момент, коли 26-річним виконавцем цікавився Ноттінгем Форест, однак блискавичні перемовини Евертона з гравцем та його клубом допомогли завершити трансфер.

17,7 млн євро — саме стільки заплатили "іриски" за гравця, контракт із яким буде чинним до 2025 року.

У минулому сезоні Мопе за 35 матчів забив дев’ять голів та віддав дві гольові передачі.