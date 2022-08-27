"Лисиці" зацікавлені в Деміралі та Аканджі.
Мануель Аканджі, getty images
27 серпня 2022, 15:32
Центральний захисник Лестера Веслі Фофана найближчим часом має бути представлений як новий гравець лондонського Челсі, тому керівництво "лисиць" перебуває у пошуках заміни для нього.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Лестер розглядає дві головні кандидатури на посилення позиції центрбеку.
За інформацією джерела, Меріх Демірал з Аталанти та Мануель Аканджі з дортмундської Боруссії входять до шорт-листу англійського клубу.
Нагадаємо, умова Челсі із Фофана буде розрахована до червня 2028 року, а сума трансферу складе приблизно 75 млн фунтів + можливі бонуси.