Англія

"Лисиці" зацікавлені в Деміралі та Аканджі.

Центральний захисник Лестера Веслі Фофана найближчим часом має бути представлений як новий гравець лондонського Челсі, тому керівництво "лисиць" перебуває у пошуках заміни для нього.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Лестер розглядає дві головні кандидатури на посилення позиції центрбеку.

За інформацією джерела, Меріх Демірал з Аталанти та Мануель Аканджі з дортмундської Боруссії входять до шорт-листу англійського клубу.

Нагадаємо, умова Челсі із Фофана буде розрахована до червня 2028 року, а сума трансферу складе приблизно 75 млн фунтів + можливі бонуси.