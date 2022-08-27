Завершилися ще два поєдинки англійської Прем'єр-ліги.
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27 серпня 2022, 19:27
У рамках четвертого туру АПЛ Евертон на виїзді протистояв Брентфорду. "Іриски" першими відкрили рахунок у грі, але втратили мінімальну перевагу на 84-й хвилині гри.
Зазначимо, що українець Віталій Міколенко провів на полі 86 хвилин.
Брентфорд — Евертон 1:1
Голи: Янельт, 84 – Гордон, 24.
Брентфорд: Райя, Хіки, Йоргенсен (Баптист, 68), Мі, Генрі, Нергор (Янельт, 69), Єнсен, Тоуні, Дасілва (Соренсен, 90), Вісса (Льюїс-Поттер, 68), Мбемо (Дамсгор, 78).
Евертон: Пікфорд, Паттерсон, Тарковський, Коуді, Холгейт (Кін, 68), Миколенко (Рубен Вінагре, 86), Онана (Девіс, 78), Грей, Івобі, Гордон, Макніл (Рондон, 86).
Попередження: Вісса (54), Пікфорд (81), Гордон (90), Хіки (90).
Після великої перемоги над Челсі минулого туру, Лідс на виїзді мінімально поступився Брайтону.
Брайтон - Лідс 1:0
Гол: Гросс, 66.
Брайтон: Санчес, Данк, Вебстер, Велтман (Лемпті, 70), Еступіньян (Мітома, 79), Марч (Мвепу, 70), Гросс, Мак Аллістер, Кайседо, Велбек (ван Хекке, 88), Троссард (Колвілл, 79) .
Лідс: Мельє, Крістенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс (Сіністерра, 59), Рока (Кліх, 59), Адамс, Харрісон (Форшоу, 74), Ааронсон (Гелхардт, 82), Родріго.
Попередження: Стрейк (8), Рока (34), Ааронсон (37), Марш (76), Вебстер (81), Мак Аллістер (87).