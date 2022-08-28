Лондонський клуб відмовився відпускати свого вихованця.
Трево Чалоба, getty images
28 серпня 2022, 15:30
Центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба не змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" отримували пропозиції про оренду 23-річного англійця від Інтера, Мілана та Лейпцига, але клуб із АПЛ відповів відмовою.
Очікується, що позиція Челсі до закриття трансферного вікна залишиться незмінною.
За інформацією джерела, після розмови одного з акціонерів "синіх" Тодда Болі та головного тренера першої команди Томаса Тухеля було ухвалено рішення зберегти Чалобу у клубі.