Англія

Лондонський клуб відмовився відпускати свого вихованця.

Центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба не змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" отримували пропозиції про оренду 23-річного англійця від Інтера, Мілана та Лейпцига, але клуб із АПЛ відповів відмовою.

Очікується, що позиція Челсі до закриття трансферного вікна залишиться незмінною.

За інформацією джерела, після розмови одного з акціонерів "синіх" Тодда Болі та головного тренера першої команди Томаса Тухеля було ухвалено рішення зберегти Чалобу у клубі.