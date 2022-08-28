Бразильський фулбек продовжить кар'єру в АПЛ.
Ренан Лоді, getty images
28 серпня 2022, 17:22
Крайній захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді перейде в Ноттінгем Форест.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лісники" представлять 24-річного бразильця перед сьогоднішнім поєдинком четвертого туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.
За інформацією джерела, Ренан Лоді щойно прибув до Великобританії та стане 18-м підписанням цього літа для Ноттінгем Форест. Мова йде про оренду.
Нагадаємо, матч Ноттінгем — Тоттенгем відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 18:30 за київським часом.