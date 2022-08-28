Завершилися два матчі четвертого туру чемпіонату Англії-2022/23.
Пабло Форнальс, getty images
28 серпня 2022, 17:59
У рамках четвертого туру анлійської Прем'єр-ліги Вест Гем вирушив у гості до Астон Вілли, де здобув першу перемогу цього сезону.
"Молотобійці" зуміли обіграти в гостях бірмінгемців завдяки єдиному голу Пабло Форнальса на 74-й хвилині після передачі Деклана Райса.
Астон Вілла — Вест Гем 0:1
Гол: Форнальс, 74
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Чамберс, Конса, Дінь – Дуглас Луїс (Ремзі 66), Камара, Макгінн (Арчер 90+1) – Коутіньо (Буендіа 66) – Воткінс, Інгз (Бейлі 78)
Вест Гем: Фабіанські – Крессвелл, Зума, Керер – Емерсон (Бенрахма 46), Райс, Форнальс, Соучек, Джонсон (Цоуфал 23) – Скамакка (Антоніо 65), Боуен
Попередження: Кеш, Камара
У паралельному матчі Вулвергемптон приймав на своєму полі Астон Віллу.
Команди обмінялися забитими м'ячами, авторами яких стали Рубен Невеш та Аллан Сен-Максімен.
Вулвергемптон — Ньюкасл 1:1
Голи: Невеш, 38 - Сен-Максімен, 90
Вулвергемптон: Са – Семеду, Коллінз, Кілман, Хонні – Невеш, Моутіньо (Дендокер 90+9), Нуньєс – Нету (Поденсе 83), Хіменес, Гедеш (Хван 83)
Ньюкасл: Поуп – Берн (Тарґетт 65), Ботман, Шер, Тріпп'єр – Жоелінтон, Лонгстафф, Віллок (Андерсон 84) – Сен-Максімен (Рітчі 90+9), Вуд (Фрейзер 65), Альмірон (Мерфі 84)
Попередження: Семеду, Нету – Шер