Англія

Футболіст має перейти в англійський клуб незабаром.

Вест Гем збирається виправляти турнірну ситуацію у якій опинився після перших чотирьох турів — 3 очки.

Клуб незабаром має оголосити про підписання бразильського півзахисника Ліона Лукаса Пакета.

Футболіст вже прилетів у Лондон, де пройшов медогляд для Вест Гему. Вже 28 серпня, у понеділок, клуб має опублікувати офіційну заяву про трансфер.

Наразі бразилець чекає на результати свого медогляду, поки юристи перевіряють усі пункти в контракті від "гаммерс".

Раніше повідомлялося, що Вест Гем запропонував за Пакету 42 мільйони євро та ще 15 мільйонів у вигляді бонусів.

Минулого сезону бразильський плеймейкер провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач. Контракт Лукаса Пакети із Ліоном розрахований до літа 2025 року.