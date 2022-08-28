Англія

Трансфер оцінюється у 100 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед закінчив роботу над трансфером вінгера Аякса та збірної Бразилії Антоні. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Контракт із 22-річним футболістом буде підписаний на п'ять років із можливістю продовження на один рік.

Сума трансферу, яку Манчестер Юнайтед має виплатити Аяксу становить 100 мільйонів євро. МЮ має завтра офіційно оголосити про перехід.

Відзначається, що ця сума переходу стане історичною. Вона буде найбільшою сумою, за яку клуб із Нідерландів продавав футболіста.

Антоні почне тренуватись з новими партнера по команді вже наступного тижня. Тоді відбудеться офіційне представлення.