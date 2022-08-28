Англія

Вінгер зацікавив лондонський клуб.

Вінгер Крістал Пелес Вільфрід Заха зацікавив лондонський Челсі. Про це повідомляє The Independent.

Як повідомляє видання, якщо раніше клуб міг запрошувати 80 мільйонів, то зараз Заха обійдеться потенційному покупцю дешевше.

Челсі працював над трансфером Пьєра-Емеріка Обамеянга, але поки що перемовини далеко не продвинулись, отже клуб шукає йому потенційну заміну.

Цей сезон АПЛ Заха розпочав дуже непогано. У трьох матчах чемпіонату на рахунку 29-річного гравця три голи.

Вільфрід — вихованець Крістал Пелес, але у 2013 році був проданий МЮ. Повернувся у клуб він у 2015 році.