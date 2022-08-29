Англія

У контракті 37-річного футболіста активувався один із пунктів.

Кріштіану Роналду незадоволений зниженням зарплати у Манчестер Юнайтед, повідомляє The Times.

Клуб не зумів пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону. У контракті нападаючого прописано пункт, згідно з яким його зарплата у разі непопадання до турніру має знизитися з 480 тисяч фунтів на тиждень до 360 тисяч.

37-річний нападник вважає це несправедливим, будучи впевненим, що МЮ залишився без ЛЧ не з його вини.

Зазначимо, що Роналду хоче піти з Манчестер Юнайтед, однак через різні причини його агент не може знайти йому нову команду.