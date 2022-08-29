У контракті 37-річного футболіста активувався один із пунктів.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
29 серпня 2022, 00:12
Кріштіану Роналду незадоволений зниженням зарплати у Манчестер Юнайтед, повідомляє The Times.
Клуб не зумів пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону. У контракті нападаючого прописано пункт, згідно з яким його зарплата у разі непопадання до турніру має знизитися з 480 тисяч фунтів на тиждень до 360 тисяч.
37-річний нападник вважає це несправедливим, будучи впевненим, що МЮ залишився без ЛЧ не з його вини.
Зазначимо, що Роналду хоче піти з Манчестер Юнайтед, однак через різні причини його агент не може знайти йому нову команду.