Англія

Футболіст також оцінив майбутній переїзд Антоні на Олд Траффорд.

Вінгер ПСВ Коді Гакпо після переможного матчу над Ексельсіором (6:1) прокоментував чутки про можливий трансфер до МЮ.

Футболіст також оціним майбутній перехід у Манчестер Юнайтед вінгера Аякса Антоні.

"Антоні в МЮ? Це досить непогано для нього… Але для мене та мого майбутнього, я думаю, це не має впливу.

Це як головоломка, тож найближчими днями я побачу, яка головоломка підходить найкраще для мене. Звичайно, було б непогано залишитися в ПСВ. Ми побачимо", — сказав Гакпо.

Манчестер Юнайтед вже протягом місяця цікавиться 23-річним футболістом, але ПСВ не має наміру так просто його відпусками.