Футболіст також оцінив майбутній переїзд Антоні на Олд Траффорд.
Коды Гакпо, Getty Images
29 серпня 2022, 07:29
Вінгер ПСВ Коді Гакпо після переможного матчу над Ексельсіором (6:1) прокоментував чутки про можливий трансфер до МЮ.
Футболіст також оціним майбутній перехід у Манчестер Юнайтед вінгера Аякса Антоні.
"Антоні в МЮ? Це досить непогано для нього… Але для мене та мого майбутнього, я думаю, це не має впливу.
Це як головоломка, тож найближчими днями я побачу, яка головоломка підходить найкраще для мене. Звичайно, було б непогано залишитися в ПСВ. Ми побачимо", — сказав Гакпо.
Манчестер Юнайтед вже протягом місяця цікавиться 23-річним футболістом, але ПСВ не має наміру так просто його відпусками.