Англія

Форвард відзначився важливим забитим м'ячем.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на виїзді здолав Ноттінгем Форест.

На п'ятій хвилині рахунок у матчі відкрив лідер атаки "шпор" Гаррі Кейн після передачі від Деяна Кулусевскі.

Цей забитий гол для Кейна став ювілейним, 200 у англійських лігах. Він відзначився 187 голами в АПЛ, 9 забив у Чемпіоншипі та 5 у Лізі 1.

До слова, Кейн після цього відзначився і другим забитим м'ячем, а ще й не реалізував 11-метровий удар.

Відео ювілейного голу Кейна та другого взяття воріт можна дивитись на Football.ua.