Англія

Клуб підсилився досвідченим захисником.

Ноттінгем Форест на своєму сайті оголосив про підписання захисника мадридського Атлетіко Ренана Лоді.

Футболіст взятий в оренду на один сезон, ймовірно, без права викупу. Номер гравця у новому клубі поки що невідомий.

24-річний бразилець зіграв 29 матчів за "матрасників" у минулому сезоні Ла Ліги, забивши два голи та віддавши два асисти.

З клубом він став чемпіонам Іспанії у сезоні-2020/21. Також, з моменту свого дебюту у 2019 році, Лоді зіграв 15 матчів за збірну Бразилії.

Нагадаємо, що захисник став 18 новачком Форест у це трансферне вікно.