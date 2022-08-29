Клуб підсилився досвідченим захисником.
Ренан Лоді, Ноттінгем Форест
29 серпня 2022, 12:52
Ноттінгем Форест на своєму сайті оголосив про підписання захисника мадридського Атлетіко Ренана Лоді.
Футболіст взятий в оренду на один сезон, ймовірно, без права викупу. Номер гравця у новому клубі поки що невідомий.
24-річний бразилець зіграв 29 матчів за "матрасників" у минулому сезоні Ла Ліги, забивши два голи та віддавши два асисти.
З клубом він став чемпіонам Іспанії у сезоні-2020/21. Також, з моменту свого дебюту у 2019 році, Лоді зіграв 15 матчів за збірну Бразилії.
Нагадаємо, що захисник став 18 новачком Форест у це трансферне вікно.