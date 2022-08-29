Англія

Молодий півзахисник проведе наступний сезон в оренді.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед, півзахисник команди Межбрі Ганнібал на правах оренди вирушив до Бірмінгему.

Зазначимо, що минулого сезону дев'ятнадцятирічний футболіст відіграв два поєдинки в АПЛ, але не зміг відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, що раніше французький півзахисник заявив, що готовий усім ризикнути, щоб досягти успіху у Манчестер Юнайтед