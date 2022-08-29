Молодий півзахисник проведе наступний сезон в оренді.
Межбрі Ганнібал, фото Бірмінгем
29 серпня 2022, 20:49
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед, півзахисник команди Межбрі Ганнібал на правах оренди вирушив до Бірмінгему.
Зазначимо, що минулого сезону дев'ятнадцятирічний футболіст відіграв два поєдинки в АПЛ, але не зміг відзначитись результативними діями.
Нагадаємо, що раніше французький півзахисник заявив, що готовий усім ризикнути, щоб досягти успіху у Манчестер Юнайтед