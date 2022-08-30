Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани.

Цього тижня на нас чекає справжня велика кількість англійського футболу, оскільки п'ятий тур пройде посеред тижня.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні протистояння у нашому традиційному анонсі.

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 21:45. СЕНТ-МЕРІC СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулому турі Челсі вдесятьох зумів здобути перемогу над кризовим Лестером завдяки дублю Рахіма Стерлінга, проте це не означає, що "сині" на даний момент перебувають у найкращій своїй формі. У минулому матчі швидше далася взнаки вкрай непереконлива гра "лисиць", які на даний момент займають останній рядок у турнірній таблиці.

Саутгемптон, у свою чергу, нехай і вважається багатьма одним із претендентів на виліт, у минулому своєму поєдинку проти Манчестер Юнайтед зазнав мінімальної поразки. Проте після пропущеного м'яча "святі" створили достатньо проблем "червоним дияволам" і могли здобувати хоча б нічию, але на висоті був голкіпер Давид Де Хеа. Здається, що з урахуванням цього матч з Саутгемптоном безперечно не буде простим для підопічних Томаса Тухеля.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,6, тоді як потенційний успіх Саутгемптона оцінюється показником 5,91. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,24.

прогноз 0:1

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 21:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонський Арсенал на даний момент є одноосібним лідером турнірної таблиці та єдиною командою в англійській першості, якій вдалося здобути чотири перемоги у перших чотирьох турах. Минулий поєдинок проти Фулгема видався для підопічних Мікеля Артети вельми непростим, але, проте, "каноніри" зуміли конвертувати свою перевагу за грою в забиті м'ячі та обіграти "дачників" з рахунком 2:1.

А ось справи у Стівена Джеррарда та його Астон Вілли, м'яко кажучи, йдуть не зовсім добре. У чотирьох стартових матчах чемпіонату бірмінгемці, які не приховують своїх єврокубкових амбіцій, здобули лише одну перемогу і зазнали трьох поразок. До того ж, у стані "левів" травму отримав основний центральний захисник Дієго Карлос, тому очевидно, що до майбутнього матчу Арсенал підходить як явний фаворит.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,47, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 7,31. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,67.

прогноз 3:1

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 21:45. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулому турі Вест Гем здобув свою першу перемогу цього сезону, мінімально обігравши Астон Віллу завдяки єдиному голу Пабло Форнальса. Але загалом на підсумкове незадовільне становище "молотобійців" у турнірній таблиці це не дуже вплинуло. Так, команда Девіда Моєса залишила зону вильоту, але, будучи одним із представників Англії в єврокубках — це далеко не той результат, на яких розраховуєш від лондонців.

Враховуючи вражаючу форму Тоттенгема у минулих поєдинках, у яких "шпори" здобували досить прагматичні перемоги, у цьому лондонському дербі Вест Гем буде явним аутсайдером. Тут ми беремо до уваги не лише нинішню форму команд, а й історію минулих очних протистоянь, в останніх двох з яких Тоттенгем виходив переможцем.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,03, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,7. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,76.

прогноз 1:2

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У своєму останньому матчі проти Борнмута підопічні Юргена Клоппа по-справжньому "психанули" за свій невдалий старт сезону та розгромили суперника з рахунком 9:0, тим самим повторивши рекорд АПЛ із найрозгромнішої перемоги. Мерсисайдці, як і раніше, мають серйозні кадрові проблеми, але очевидно, що вони захочуть продовжити свою переможну стежку. Щоправда, суперник буде у них не з простих.

Вище ми говорили про кадрові проблеми Ліверпуля, але варто звернути увагу і на Ньюкасл. Вінгер Аллан Сен-Максімен, який був найкращим гравцем "сорок" у минулих двох зустрічах, ризикує пропустити майбутній матч із "червоними". Також проблеми зі здоров'ям у центрального півзахисника Бруну Гімараеса. З урахуванням втрати двох ключових гравців, Ліверпуль зобов'язаний набирати три очки.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Ньюкаслу оцінюється показником 9,73. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,8.

прогноз 2:0

ЧЕТВЕР, 1 ВЕРЕСНЯ, 22:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед повільно, але впевнено реабілітується після провального старту сезону, здобувши дві перемоги поспіль: над Ліверпулем та Саутгемптоном. Проблеми "червоних дияволів" в атакуючій фазі видно неозброєним оком, але ці проблеми має вирішити в майбутньому новий дорогий новачок команди — Антоні.

Навіть з урахуванням усіх пробілів, підопічні Еріка тен Гага виглядають краще напередодні зустрічі з Лестером. Справа в самій непереконливій грі "лисиць", особливо якщо ми говоримо про оборону. Команда Брендана Роджерса практично цього літа ніяк не посилила склад. Немає жодних передумов для того, щоб невдала серія Лестера перервалася тут і зараз.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 3,44. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,96.

прогноз 1:2

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 21:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем приємно здивував на старті цієї кампанії, тоді як Брайтон приємно вражає своєю комбінаційною грою вже не перший сезон поспіль. Хто ж вийде переможцем із цього протистояння?

прогноз 1:1

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 21:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

П'ятий тур справді тішить на цікаві матчі. Патрік Вієйра на чолі Крістал Пелес зарекомендував себе найкращим чином і відмовився від супероборонного футболу. Брентфорд, головним тренером якого є Томас Франк, ще минулого сезону примудрявся створювати проблеми представникам "великої шістки". Ну і, звісно, не забуваємо про розгромну перемогу над МЮ вже у цій кампанії.

прогноз 2:2

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 22:20. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ХУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поки Френк Лемпард, можна сказати, перебуває на межі звільнення і намагається вирішити проблему з відсутністю чистого форварда, календар АПЛ "дарує" йому черговий виклик проти надпресингуючого Лідса.

прогноз 2:1

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 21:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Головне питання у цьому матчі полягає в тому, наскільки успішно в психологічному плані гравцям Борнмута вдалося відійти після минулої зустрічі з Ліверпулем. У Вулвергемптона є хороші шанси здобути свою першу перемогу в цьому сезоні.

прогноз 0:1

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 21:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулій зустрічі з Крістал Пелес команда Хосепа Гвардіоли довела наявність у себе чемпіонського характеру, зробивши камбек у другому таймі та здобувши перемогу з рахунком 4:2. Ноттінгем поки що освоюється в АПЛ і здійснює численні трансфери в сподіваннях затриматися в еліті англійського футболу. Але, як ми знаємо, кількість – це не завжди означає якість.