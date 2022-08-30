Тоттенгем у власних соцмережах повідомляє, що Крістіан Ромеро підписав повноцінний контракт із клубом.

Нова угода буде розрахована до 2027 року. 

Аргентинець перебував у складі "шпор" у оренді з Аталанти. 

Найкращий захисник Серії А сезону-2020/21 та володар Копа Амеріка-2021 провів 30 матчі за лондонський колектив минулого сезону та забив один м'яч.

Нагадаємо, що "шпори" практично домовилися із Сампдорією про перехід Гаррі Вінкса