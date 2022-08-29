Італія

Гравець Тоттенгема підсилить аутсайдера чемпіонату Італії.

Півзахисник Тоттенгема Гаррі Вінкс за крок від переходу у Сампдорію. Про це заявив директор італійського клубу Карло Ості.

"Переговори тривали кілька тижнів і, здається, наближаються до завершення. У нас є угода з Тоттенхемом.

Зараз ми завершуємо деталі з його агентами. Ми сподіваємося укласти угоду якомога швидше", — сказав функціонер.

Очікується, що 26-ічний півзахисник поповнить аутсайдера Серії А на правах оренди до кінця сезону-2022/23. При цьому Сампдорія не матиме права викупу футболіста збірної Англії.

Вінкс має контракт з Тоттенгемом до літа 2024 року. Але в цьому сезоні головний тренер клубу Антоніо Конте на нього не розраховує.