Гравець Тоттенгема підсилить аутсайдера чемпіонату Італії.
Гаррі Вінкс, Getty Images
29 серпня 2022, 11:28
Півзахисник Тоттенгема Гаррі Вінкс за крок від переходу у Сампдорію. Про це заявив директор італійського клубу Карло Ості.
"Переговори тривали кілька тижнів і, здається, наближаються до завершення. У нас є угода з Тоттенхемом.
Зараз ми завершуємо деталі з його агентами. Ми сподіваємося укласти угоду якомога швидше", — сказав функціонер.
Очікується, що 26-ічний півзахисник поповнить аутсайдера Серії А на правах оренди до кінця сезону-2022/23. При цьому Сампдорія не матиме права викупу футболіста збірної Англії.
Вінкс має контракт з Тоттенгемом до літа 2024 року. Але в цьому сезоні головний тренер клубу Антоніо Конте на нього не розраховує.