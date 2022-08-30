Англія

21-річний футболіст продовжить виступати за "ірисок".

Ентоні Гордон не покине Евертон, повідомляє журналіст Talk Sport Алекс Крук.

За його інформацією, перехід 21-річного футболіста до складу Челсі малоймовірний. Евертону довелося знайти заміну, а враховуючи те, що до закриття трансферного вікна менше трьох днів, це було б проблематично.

До того ж, Челсі та Евертону так і не вдалося домовитися між собою.

У 35 матчах минулого сезону АПЛ Гордон забив 4 голи і зробив 2 асисти.