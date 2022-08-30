Англія

"Сині", мабуть, посиляться габонським нападником.

Челсі наближається до придбання П'єр-Емерика Обамеянга, повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

За його інформацією, лондонський клуб майже погодив перехід за 23 мільйони євро та бонуси.

Челсі не матиме проблем із футболістом, щоб узгодити особистий контракт, запропонувавши габонцу зарплату близьку до тієї, яку він просить.

Нагадаємо, що раніше Обамеянг виступав за Арсенал, який є принциповим суперником Челсі.