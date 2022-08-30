Англія

21-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Каллум Хадсон-Одої перебрався до Баєра, повідомив офіційний сайт Челсі.

21-річний півзахисник виступатиме за німецьку команду на правах річної оренди. При цьому Челсі, у разі потреби, зможе відкликати свого футболіста з оренди у січні.

Гадсон-Одої — вихованець Челсі. За весь час він провів 126 матчів за клуб та забив 16 голів.

Зазначимо, що у сезоні-2021/22 Гадсон-Одої провів у складі "синіх" 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 6 асистів.