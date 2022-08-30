Англія

"Червоні" втратили нагоду підписати півзахисника.

Ліверпуль продовжує шукати різні варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні" розраховували оформити перехід Конрада Лаймера, проте отримали відмову від РБ Лейпциг.

Стверджується, що для англійського клубу півзахисник биків був запасним варіантом. У Ліверпулі вірили, що трансфер буде простим, враховуючи, що у Лаймера залишився рік за контрактом.

Минулого сезону Лаймер провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Лейпциг не прийняв нову пропозицію Баварії щодо Лаймера.