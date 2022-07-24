Мюнхенський клуб все ще веде переговори із "биками".
КОНРАД ЛАЙМЕР, GETTY IMAGES
24 липня 2022, 21:35
Конрад Лаймер може перейти до Баварії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, "бики" та "ротен" розходяться в межах семи мільйонів євро. Баварія пропонує 23 мільйони євро, а Лейпциг хоче 30 млн.
Наступного тижня переговори можуть завершитись успіхом.
Зазначимо, що угода Лаймера з Лейпцигом розрахована до літа 2023 року.
Минулого сезону Лаймер провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 6 результативних передач.