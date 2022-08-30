Англія

Команда Томаса Тухеля програла, ведучи під час зустрічі.

Челсі в рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Саутгемптона.

Команда Томаса Тухеля зазнала поразки з рахунком 1:2, хоча вела під час зустрічі після голу Рахіма Стерлінга.

На гол лондонців у середині тайму "святі" відповіли точними ударами Лавії та Адама Армстронга.

Саутгемптон — Челсі 2:1

Голи: Лавія, 28, Армстронг, 45+1 — Стерлінг, 23

Саутгемптон: Базуну — Уокер-Пітерс, Салісу, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73) — Ельюнуссі, Ворд-Проуз, Діалло, Лавіа (Арібо, 60) — Армстронг (Войнович, 86), Адамс.

Челсі: Менді — Аспілікета (Броя, 66), Тіаго Сілва, Кулібалі — Кукурелья, Жоржіньо (Чілвелл, 67), Лофтус-Чік (Ковачич, 46), Маунт — Зієш, Гаверц (Пулішич, 66), Стерлінг.