Англія

Завершились три зустрічі АПЛ.

У рамках поєдинку п'ятого туру чемпіонату Англії Евертон із Віталієм Миколенком у стартовому складі грав проти Лідс Юнайтед і завершив зустріч унічию з рахунком 1:1.

Лідс Юнайтед — Евертон 1:1

Голи: Сіністерра, 55 — Гордон, 17

Кристал Пелас, у свою чергу, приймав на своєму полі Брентфорд і втратив перемогу, ведучи з рахунком 1:0.

Кристал Пелас — Брентфорд 1:1

Голи: Заха, 59 — Вісса, 83

Фулгем зміг відкрити рахунок на початку другого тайму матчу проти Брайтона зусиллями Мітровича, а потім збільшив перевагу в рахунку завдяки автоголу Данка. Макалістер лише скрасив поразку Брайтона.

Фулгем — Брайтон 2:1

Голи: Мітрович, 48, Данк, 55 (у свої ворота) – Макаллістер, 60