Англія

Французький захисник підписав контракт з "синіми".

Челсі довгий час розглядав різні варіанти посилення оборонної лінії поля.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, новачком команди став захисник Лестера Веслі Фофана.

Стверджується, що сторони підписали довгостроковий контракт сім років.

У минулому сезоні Фофана через травму гомілки зіграв усього 12 матчів. Сума трансферу невідома, проте Transfermarkt пише, що гравець коштував "синім" 82,5 мільйони євро.

Нагадаємо, що Челсі заплатить 90 мільйонів євро за захисника Йошку Гвардіола і залишить його у РБ Лейпциг.