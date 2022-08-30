Англія

Лондонський клуб завершує перехід хорвата.

Челсі не залишає спроб посилити оборонну лінію поля у поточне літнє трансферне вікно, але може отримат новачка лише через рік.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, лондонський клуб домовився про перехід Йошки Гвардіола з РБ Лейпциг.

Стверджується, що "сині" заплатять за футболіста близько 90 мільйонів євро, а також залишать його в таборі "биків" до кінця цього сезону.

Минулого сезону Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та три гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Челсі Томас Тухель дзвонив Гвардіолу, щоб отримати його в Челсі.