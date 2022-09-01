Англія

Футболіст буде виступати у Чемпіоншипі.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід вінгера клубу Амада Діалло.

Футболіст перейшов у Сандерленд з Чемпіоншипу на правах оренди до кінця сезоні-2022/23.

На початку 2021 року Амад перебрався до МЮ із Аталанти за 21,5 мільйони євро, але закріпитись у складі швидко не зміг.

У 2022 році він з'їздив у оренду у шотландський Рейнджерс, де був футболістом основи. Після пройшов збори із Юнайтед, але знову отримав шанс набратись досвіду.