Англія

Закінчились три матчі чемпіонату Англії.

У рамках п'ятого раунду АПЛ закінчились перші три поєдинки ігрового дня.

Манчестер Сіті вдома не помітив Ноттінгем Форест, здобувши перемогу з рахунком 6:0.

Перший тайм став бенефісом для літнього новачка Ерлінга Голанда. Форвард забив свій перший гол в матчі на 12 хвилині, за 11 хвилин зробив дубль, а на 38 оформив хет-трик.

У другій половині матчу господарі не збирались зупинятись. На 50 хвилині перевагу збільшив Канселу, на 65 рахунок став 5:0 завдяки влучному пострілу Альвареса, а на 88 він оформив дубль.

Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест 6:0

Голи: Голанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 88

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Льюїс, 75), Діаш, Канселу (Гомес, 68) — Сілва, Родрі (Марез, 55), Гюндоган — Альварес, Фоден (Палмер, 55) — Голанд (Де Брюйне, 68).

Ноттінгем: Гендерсон — Лоді (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Вільямс — Фройлер, О'Браєн, Єйтс (Колбек, 69) — Гіббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонії, 58).

Попередження: Бонавентуре

Арсенал на Емірейтс здобув перемогу над Астон Віллою (2:1).

На 30 хвилині рахунок став 1:0. Ще один м'яч за "канонірів" забив новачок Габріел Жезус. Але на 74 Астон Вілла зрівняла. Луглас Луїз забив гол прямим ударом з кутового. Це його другий "сухий лист" поспіль.

Але Арсенал миттєво забив вдруге. Сака прострілив у штрафний майданчик, де Мартінеллі пробив чітко у лівий кут воріт — 2:1.

Арсенал - Астон Вілла 2:1

Голи: Жезус, 30, Мартінеллі, 76 — Луїз, 74

Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 64), Саліба, Габріел, Тірні — Джака, Локонга, Сака (Голдінг, 88), Едегор (Сміт-Роу, 81), Мартінеллі — Жезус (Нкетіа, 88).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгс, Конса, Кеш — Ремзі, Камара (Інгс, 84), Макгінн (Луїз, 73) — Буендіа (Коутіньо, 73), Бейлі — Воткінс.

Попередження: Едегор, Саліба, Ремзі, Конса, Макгінн

Борнмут та Вулвергемптон розписали безрезультативну нічию — 0:0. Досягнення для "вишень" після 0:9 від Ліверпуля та втрата очок для гостей, які продовжують буксувати на початку сезоні.

Борнмут — Вулвергемптон 0:0

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Келлі, Земура (Фредерікс, 69) — Кук, Лерма, Біллінг (Мур, 78), Крісті (Ентоні, 87), Таверньє — Соланке.

Вулвергемптон: Са — Хонні, Кілман, Коллінз, Семеду (Аіт-Нурі, 60) — Моутіньо, Невіш, Матеус (Поденсе, 75) — Нету, Гедеш (Траоре, 75), Хіменес.

Попередження: Нето