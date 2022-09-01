Англія

Команду Юргена Клоппа ледь не скривдили вже в четвертий раз із п'яти випадків на початку нового сезону.

Трансферний день 31 серпня, нехай і відрізнявся за рівнем інтенсивності перемовин та відповідних новин він попередніх, усе ж таки був нічим більшим, аніж будь-який інших день під час цьогорічної літньої кампанії переходів. Аналогічну характеристику можна було дати й для протистоянь чергового, п'ятого за ліком, туру англійської Прем'єр-ліги, у рамках якого Ліверпуль на власному полі мав приймати Ньюкасл.

«Червоні» не змогли належним чином розпочати виступи в новому розіграші національної першості, утративши очки за підсумками двох стартових нічиїх проти Фулгема (2:2) та Крістал Пелес (1:1), після чого ще й примудрились програти кризовому Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:2). Трохи незвично, проте "сороки" за відповідний період не програли жодного матчу, хоча навіть мали в календарі зустріч проти Манчестер Сіті (3:3), тож навряд чи їх злякав розгром, що його вчинила команда Юргена Клоппа в попередній зустрічі проти Борнмута (9:0).

Едді Гау в звітній зустрічі не зміг розраховувати на провідних виконавців своєї команди, які тільки нещодавно забезпечували результат зустрічі проти "містян", тож на полі Енфілда йому довелось виходити з наявних ресурсів за допомогою в’язкого футболу. Ньюкасл геть нікуди не квапився впродовж усього матчу, роблячи при цьому акцент на побудову атак через довжелезні передачі на чужу половину поля з лінії захисту.

Ліверпуль при цьому намагався звичним чином оточити володіння суперників, ось тільки геть не зрозумілою при цьому була велика кількість відшукати когось на другому поверсі постійними подачами з обох флангів — Нуньєс перебував поза заявкою, а Фірміно настільки ж вдалою грою в повітрі не відзначається. Через цей фактор, а також високий блок від суперників, "червоні" створили перший гольовий момент лише після завершення першої півгодини ігрового часу, і одразу ж після того пропустили контрвипад суперників.

Нападник Александер Ісак встиг відіграти свої перші 38 хвилин у рамках АПЛ за професійну кар’єру, і в дебютному матчі записав на власний рахунок забитий м’яч. Лонгстафф запустив його передачею до правого флангу штрафного, звідки пробити Аліссона було вже не так і складно. Першу половину зустрічі "червоним" довелось завершувати в якості сторони, яка поступається за рахунком.

Сценарій подій після перерви на цьому тлі виглядав доволі прогнозованим — Ліверпуль прагнув відігратись, а суперники почали ще глибше відходити до власних воріт. Однак потенціал "сорок" у контрнаступах за рахунок Ісака був ще доволі значним, і на 54 хвилині справи в господарів поля могли стати геть кепськими, бо шведський форвард завершив пострілом у ближній кут дриблінг на лівому фланзі штрафного під час чергового забігання з глибини. Урятувало Ліверпуль лише те, що арбітри побачили в суперника положення "поза грою".

І лише після цього господарі дійсно схаменулись, та нарешті зуміли провести вдалу атаку, коли передачею з правого флангу штрафного від Салаха на 61 хвилині скористався за допомогою пострілу в дотик у дальній кут Фірміно. Далі були виключно спроби команди Клоппа забити другий м’яч, однак жоден із пострілів Ліверпуля не мав дійсно великих шансів на те, аби стати гольовим.

Ньюкасл на цьому тлі почав відверто тягнути час, що було цілком слушно, із огляду на кадрові проблеми команди Гау. Але зрештою це бажання позбавити суперників морального духу виявилось згубним саме для гостей, бо арбітр накинув ще трійку хвилин на додачу до п’яти компенсованих, чого в підсумку вистачило Карвалью для завершення панічних відскоків м’яча від Салаха біля лівого кута воротарського під час подачі фінального кутового на правому фланзі.

У наступному турі на Ліверпуль очікує гостьове мерсисайдське дербі проти Евертона, а Ньюкасл на власному полі прийматиме Крістал Пелес.— Ньюкасл 2:1Фірміно, 61, Карвалью, 90+8 — Ісак, 38Аліссон — Александер-Арнольд (Карвалью, 71), Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 71) — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон (Гендерсон, 70) — Салах, Фірміно, Діас.Поуп — Тріпп’єр, Ласеллс, Берн, Таргетт — Віллок, Лонгстафф, Фрейзер (Мерфі, 65) — Альмірон (Андерсон, 84), Ісак (Вуд, 66), Жоелінтон.Попередження: Ласеллс, Тріпп’єр.