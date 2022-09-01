Англія

Гравець також може закрити позицію в центрі захисту.

Останні години цьогорічного літнього трансферного вікна обіцяють стати гарячими й для лондонського Челсі, який, на додачу до інших напрямків своєї скаутської діяльності, вирішив підсили центральну вісь.

Для цього "сині" обрали в якості потенційного кандидата опорного півзахисника амстердамського Аяксу Едсона Альвареса.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, за 24-річного мексиканця "пенсіонери" запропонували 50 млн євро.

Окрім того, Челсі провів попередню роботу з власне гравцем, отримавши усну домовленість щодо трансферу та подальшого підписання контракту строком до 2027 року з опцією продовження до 2028.

За минулий сезон Альварес відіграв 41 матч, забивши п’ять голів та віддавши одну гольову передачу — удвічі менше, аніж за чотири гри нового сезону (2 гольових паси).