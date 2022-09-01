Англія

Лондонський клуб грає з бажаннями Барселони отримати іспанського захисника.

Каталонська Барселона в рамках літнього трансферного вікна заклала собі велику кількість цілей, проте геть не кожну з них зуміла виконати.

Одним із відкритих питань залишається інтерес "блаугранас" до іспанського захисника Маркоса Алонсо, який у заключний день трансферного вікна все ще перебуває в складі лондонського Челсі, хоча представники ЗМІ при цьому повністю впевнені щодо його продажу найближчим часом.

Керівництво "синіх" чітко усвідомлює бажання Барселони отримати до свого складу 31-річного виконавця, і в свою чергу намагається скористатись цим задля досягнення компромісу стосовно нападника П’єра-Емеріка Обамеянга, у трансфері якого зацікавлені самі.

За 33-річного габонця Барса просить 30 млн євро, але наразі пропозиція від лондонців складає 7,5 млн євро + Маркос Алонсо.

Обамеянгу тим часом уже запропонували дворічну угоду з можливістю продовження ще на один рік.

Станом на зараз відомо, що запити Барселони у випадку такого сценарію складають 13 млн євро + іспанський захисник, або ж каталонці повністю перемкнуть увагу на пошук правого захисника.